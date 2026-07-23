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14:06, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Отдыхающая в Европе Кудрявцева пожаловалась на жару словами «как я задолбалась»

Телеведущая Лера Кудрявцева, отдыхающая во Франции, призналась, что устала от жары
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, приехавшая во Францию, призналась, что устала от жаркой погоды в этой стране. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Как я задолбалась от жары. Я просто уже какую неделю хожу с мокрой тряпкой на голове и ношу с собой бутылку воды. (…) Просто невозможно!» — заявила телеведущая, говоря об отдыхе в европейской стране.

По словам Кудрявцевой, она хочет посмотреть французские города и посетить разные музеи, но погода ей мешает. «Я просто измоталась, просто вымоталась вот именно от этой жары. Уже язык к небу прилипает», — пожаловалась она.

Ранее Кудрявцева, работавшая с певцом Прохором Шаляпиным, поделилась впечатлениями о нем. В частности, она отметила, что певец предлагал платить за нее в заведениях.

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