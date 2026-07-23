Сырский выложил фото с собакой с подписью «уже можно»

Сырский после отставки выложил фото с собакой и подписал «уже можно»

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский после отставки выложил фото в соцсетях с собакой, которая держит кость во рту. Публикацию военный сделал в своем Telegram-канале.

«Уже можно…» — подписал публикацию Сырский.

Александр Сырский отправлен в отставку 21 июля на фоне политического кризиса и уличных протестов. Их причиной стал конфликт в военном руководстве между ним и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Президент Украины Владимир Зеленский заменил Сырского на посту главкома ВСУ Михаилом Драпатым. По его словам, вместе с последним была определена новая конфигурация Генштаба ВСУ.