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14:07, 23 июля 2026Спорт

Тактаров раскритиковал Макгрегора за поражение от Холлоуэя

Первый российский чемпион UFC Тактаров раскритиковал Макгрегора за бой с Холлоуэем
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Mark J. Rebilas / Imagn Images / Reuters

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров раскритиковал ирландского бойца Конора Макгрегора за поражение от американца Макса Холлоуэя. Его слова приводит Allboxing.ru.

«Макгрегор потратил на шоу всю энергию, которую должен был потратить на бой с Холлоуэем. На одно интервью с Ниной Драмой он потратил столько энергии, сколько хватило бы на два раунда», — отметил бывший боец UFC.

Также Тактаров раскритиковал внешность 38-летнего Макгрегора. «Я не знаю, как он жил, какие препараты принимал, но у него лицо 50-летнего мужика... Такое чувство, что ирландец не вылезал из гулянок ночных», — предположил Тактаров.

В поединке с Холлоуэем Макгрегор вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. Он получил травму на первых секундах главного боя турнира UFC 329, который прошел 12 июля в Лас-Вегасе, и не смог продолжить поединок.

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