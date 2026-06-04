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12:51, 4 июня 2026Россия

Медведев высказался о конфликте на Украине фразой о «скрипящем зубами» Западе

Медведев: Запад скрипит зубами и финансирует Украину из-за ненависти к России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о конфликте на Украине, заявив, что западные страны финансируют Киев из-за ненависти к России и «скрипят зубами» из-за того, что не могут разделить страну и получить доступ к ее ресурсам. Мнением он поделился в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, элиты Запада финансируют Украины вовсе не из-за любви к ней. «Причина одна: глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами. Почему? Ненависть подчас иррациональна», — написал Медведев.

При этом он подчеркнул, что у Запада есть и вполне прагматичные поводы для ненависти – в частности, желание разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам. «А поскольку без ядерного коллапса цивилизации это невозможно, [на Западе, и прежде всего — в Европе] постоянно скрипят зубами», — обозначил Медведев.

Он отметил, что на сегодняшний день США готовят новые санкции против России и поставки вооружений Киеву, а «европейцы продолжают вскармливать своей худеющей грудью военные аппетиты молодых хохлонацистов».

В этой связи российский политик заявил, что западным элитам нельзя верить, и предложил создать новый кодекс взаимоотношений России с «западными партнерами». «Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться, их надо холодно презирать», --заключил Медведев.

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