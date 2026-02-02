Медведев: Британия может улучшить отношения с Россией, в корне изменив позицию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность изменения отношений России и Запада, подчеркнув, что Великобритания может улучшить взаимодействие, в корне изменив свою позицию. Его слова приводит ТАСС.

«Лист претензий к руководству Британии, к элитам британским у нас очень большой. И только изменение коренных позиций на острове может в конечном счете привести к улучшению отношений», — обозначил Медведев.

По его словам, желание развалить Советский Союз или Россию всегда присутствовало на Западе и происходило буквально через несколько лет после борьбы с фашизмом в качестве союзников.

Медведев также выразил мнение, что политика Британии в отношении России является «русофобией ради электорального рейтинга». «Курс не меняется. И это печально. В конечном счете, это дестабилизирует ситуацию», — отметил зампред Совбеза.

Политик также назвал русофобскую позицию западной страны «кормовой базой для неонацистского киевского режима».

Ранее Медведев оценил опасность глобальной мировой войны, отметив, что ее начало не исключено и вероятность этого достаточно велика.