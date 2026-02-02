Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 2 февраля 2026Россия

Медведев оценил вероятность изменения отношений России и Запада

Медведев: Британия может улучшить отношения с Россией, в корне изменив позицию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Молчанов / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность изменения отношений России и Запада, подчеркнув, что Великобритания может улучшить взаимодействие, в корне изменив свою позицию. Его слова приводит ТАСС.

«Лист претензий к руководству Британии, к элитам британским у нас очень большой. И только изменение коренных позиций на острове может в конечном счете привести к улучшению отношений», — обозначил Медведев.

По его словам, желание развалить Советский Союз или Россию всегда присутствовало на Западе и происходило буквально через несколько лет после борьбы с фашизмом в качестве союзников.

Медведев также выразил мнение, что политика Британии в отношении России является «русофобией ради электорального рейтинга». «Курс не меняется. И это печально. В конечном счете, это дестабилизирует ситуацию», — отметил зампред Совбеза.

Политик также назвал русофобскую позицию западной страны «кормовой базой для неонацистского киевского режима».

Ранее Медведев оценил опасность глобальной мировой войны, отметив, что ее начало не исключено и вероятность этого достаточно велика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали массированного налета на Россию после окончания режима прекращения ударов

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Беженец из Красноармейска спас трех российских военных

    США запутали Европу

    Дорогие iPhone стали покупать чаще

    Тревел-блогерша описала любимый россиянами курорт Таиланда фразой «дорогой и загруженный»

    Названы проблемы одной модели Nissan

    Сотрудника НИУ ВШЭ и его мать обвинили в жестокой расправе над женой в Германии

    Женщинам описали внешний вид здоровых половых органов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok