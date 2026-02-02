Реклама

08:24, 2 февраля 2026Россия

Медведев оценил опасность глобальной мировой войны

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил опасность глобальной мировой войны, отметив, что она не снижается. Его слова приводит ТАСС.

«Я не хочу нагнетать, но ситуация очень опасная. Да, за последнее время мы возобновили контакты с Соединенными Штатами, что не может не радовать, потому что контакты всегда лучше, чем их отсутствие. И консультируемся по целому ряду вопросов, включая вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта. Но в целом ситуация очень опасная», — обозначил Медведев.

По его мнению, глобальный конфликт не исключен, и его вероятность очень велика. В частности, он обратил внимание на то, что стрелки на циферблате условных Часов Судного дня, придуманных журналом «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году и дающих метафорическую оценку риска глобальной катастрофы, «двигаются только вперед».

При этом он подчеркнул, что Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, равно как она не была заинтересована в начале специальной военной операции на Украине.

«Мы многократно предупреждали Запад, НАТОвские страны, что давайте договоримся, просим вас учесть интересы Российской Федерации, определить границы дальнейшего движения НАТО, отказаться от вовлечения Украины в НАТО, поскольку у нас с Украиной уже тогда был территориальный спор по поводу Крыма. Нет! Ну, все, получили! Сейчас это большая мировая проблема», — заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза высказался о сроках завершения СВО, заявив, что она продолжится до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей.

