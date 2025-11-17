Россия
17:13, 17 ноября 2025Россия

Медведев высказался о сроках завершения СВО

Медведев: СВО продолжится, пока Россия не достигнет своих целей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжится до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей. Позицию о сроках завершения конфликта высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Своими рассуждениями Медведев поделился на встрече с активистами «Молодой гвардии Единой России».

«Специальная военная операция продолжается (...) Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — сказал он.

Ранее в Кремле объяснили продолжение СВО. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия будет продолжать спецоперацию за неимением диалога с Украиной.

