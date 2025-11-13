Россия
В Кремле объяснили продолжение СВО

Песков: Россия продолжит СВО за неимением диалога с Украиной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) за неимением диалога с Украиной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Но за неимением такой возможности, когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москве главное — обеспечить безопасность России, а также выполнить задачи, стоящие перед народом страны.

Ранее Песков заявил, что конфликт на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, поставленных в ходе спецоперации. По его словам, Москва предпочитает урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, о чем неоднократно говорилось.

