Песков назвал условие для завершения СВО

Песков: Конфликт на Украине завершится после выполнения задач СВО

Конфликт на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, поставленных в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — сказал он.

По его словам, Москва предпочитает урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, о чем неоднократно говорилось.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что СВО может завершиться в любой момент, но когда это будет приемлемо для России.