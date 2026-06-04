ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:32, 4 июня 2026Из жизни

Школьник нашел драгоценный камень на раскопках в проклятой Иисусом деревне

В Израиле 12-летний мальчик нашел на раскопках агат из украшения возрастом 1,5 тысячи лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hadar Quint Nature and Parks Authority

В Израиле во время раскопок 12-летний школьник нашел драгоценный камень возрастом не менее 1,5 тысячи лет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Шестиклассник Алон Горовиц участвовал в общественных раскопках в национальном парке Коразим — древней еврейской деревне, которая, согласно Новому Завету, была проклята Иисусом. «После трех дней раскопок, примерно за десять минут до окончания работы, я копал киркой и вдруг увидел что-то синее, круглое и особенное», — рассказал мальчик.

Находка оказалась редкой разновидностью агата, известной как николо. Предполагается, что когда-то камень был частью ювелирного украшения римского или византийского периода.

Материалы по теме:
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
«Такое не находили даже в царских усыпальницах» В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
«Такое не находили даже в царских усыпальницах»В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
24 февраля 2022

По словам директора раскопок, николо был популярен в римские времена и символизировал высокий социальный статус. Это может свидетельствовать, что в древнем Коразиме жили зажиточные люди.

В Новом Завете Коразим фигурирует под названием Хоразин. Иисус неоднократно посещал это место и творил там чудеса, однако его жители так и не раскаялись. Согласно Евангелиям от Матфея и Луки, Иисус предрек, что в день суда Коразиму не поздоровится.

Ранее в Израиле у древнего порта Дор нашли меч эпохи Крестовых походов. Уникальную находку сделал Шломи Кацин — студент, изучающий морские цивилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший и раненые. Что известно об ударе?

    Уволивший с матом подчиненного российский губернатор внедрит в регионе кодекс вежливости

    Силуанов высказался о налогах

    Выявлены повышающие риск головной боли погодные факторы

    Оксана Самойлова снялась для обложки международного журнала

    На ПМЭФ представили прототип седана SENAT 1000

    В МИД России рассказали о работе США с Зеленским

    Российский пилот попытался установить рекорд и не выжил

    Сгоревшая сотовая вышка обошлась россиянину в 12,5 лет колонии

    Мадьяр назвал условие поддержки антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok