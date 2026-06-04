Школьник нашел драгоценный камень на раскопках в проклятой Иисусом деревне

В Израиле 12-летний мальчик нашел на раскопках агат из украшения возрастом 1,5 тысячи лет

В Израиле во время раскопок 12-летний школьник нашел драгоценный камень возрастом не менее 1,5 тысячи лет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Шестиклассник Алон Горовиц участвовал в общественных раскопках в национальном парке Коразим — древней еврейской деревне, которая, согласно Новому Завету, была проклята Иисусом. «После трех дней раскопок, примерно за десять минут до окончания работы, я копал киркой и вдруг увидел что-то синее, круглое и особенное», — рассказал мальчик.

Находка оказалась редкой разновидностью агата, известной как николо. Предполагается, что когда-то камень был частью ювелирного украшения римского или византийского периода.

По словам директора раскопок, николо был популярен в римские времена и символизировал высокий социальный статус. Это может свидетельствовать, что в древнем Коразиме жили зажиточные люди.

В Новом Завете Коразим фигурирует под названием Хоразин. Иисус неоднократно посещал это место и творил там чудеса, однако его жители так и не раскаялись. Согласно Евангелиям от Матфея и Луки, Иисус предрек, что в день суда Коразиму не поздоровится.

Ранее в Израиле у древнего порта Дор нашли меч эпохи Крестовых походов. Уникальную находку сделал Шломи Кацин — студент, изучающий морские цивилизации.