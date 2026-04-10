Студент нашел меч крестоносцев из-за столкновения с мародерами

17:30, 10 апреля 2026

В Израиле студент прогнал мародеров и нашел меч эпохи Крестовых походов
Юлия Юткина
Фото: Shlomi Katzin / Israel Antiquities Authority

В Израиле у древнего порта Дор нашли меч эпохи Крестовых походов. Об этом сообщает Fox News.

Уникальную находку сделал Шломи Кацин — студент, изучающий морские цивилизации. Он плавал с маской и трубкой у побережья порта и заметил неподалеку группу дайверов с металлоискателями. Юноша заподозрил, что это черные копатели, и прогнал их.

Продолжив плавать, Кацин вскоре нашел то, что могли искать мародеры. Он заметил на дне древний меч и тут же сообщил об этом своему преподавателю — профессору Дебби Цвикель. Вскоре артефакт был извлечен. Когда-то он принадлежал крестоносцу и лежал на дне Средиземного моря с XII века. В длину меч достигал около 90 сантиметров и был покрыт толстым слоем песка и ракушек.

Цвикель назвала находку исключительно редкой. В Израиле не так часто находят мечи крестоносцев. Ее коллега — Сара Латус —напомнила, что в ту эпоху мечи были не только оружием, но и символом рыцарства, чести и христианской веры. «Они были ценнейшим имуществом, за ними тщательно ухаживали и берегли как зеницу ока», — добавила она.

Крестоносцы — это участники военно-религиозных походов, организованных католической церковью в XI–XIII веках с целью освобождения Святой земли (особенно Иерусалима) от власти мусульман. Они давали особый обет и нашивали на одежду красный крест как символ своей миссии. Хотя формально эти походы считались паломничеством с оружием в руках, на практике они часто приводили к грабежам, резне и созданию отдельных государств на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в гробнице древнего воина обнаружили нетронутый меч. Двусторонний бронзовый клинок длиной 30 сантиметров украшен изысканными изображениями рогов архара и хищных птиц.

