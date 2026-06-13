На Украине сообщили о расколе в ЕС из-за России

Политолог Бортник: В ЕС произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в Европейском союзе (ЕС) произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

«Европа остается разделенной и фрагментированной как в вопросе войны на Украине, так и в оценке будущих отношений с Российской Федерацией», — отметил он.

По его словам, многие страны Евросоюза понимают, что им придется восстанавливать экономические связи с российской стороной после завершения конфликта. Он считает, для ряда стран принципиально важно присутствовать за переговорным столом уже сейчас.

Ранее стало известно, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России ради сохранения безвизового режима с республикой. Причиной может быть недовольство ЕС тем, что Москва и Тбилиси почти подошли к восстановлению прямых дипломатических отношений, заявил политолог Иван Мезюхо.