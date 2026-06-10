В Грузии рассказали о шантаже Евросоюза из-за антироссийских санкций

Папуашвили: ЕС требует от Грузии ввести санкции против России ради сохранения безвиза

Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России ради сохранения безвизового режима с республикой. О шантаже антироссийскими санкциями рассказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает в Telegram «Sputnik Грузия».

«Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза», — заявил депутат.

Он добавил, что Брюссель использует визы в качестве политического оружия и что Тбилиси не намерен поддаваться на шантаж европейцев.

Ранее Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вступать в Евросоюз по украинскому или молдавскому пути. По его словам, неназванные внешние силы хотят приучить Грузию, что независимость — это лишняя ответственность, от которой ради вступления в ЕС необходимо избавиться.