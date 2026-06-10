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15:09, 10 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Давление Евросоюза на Грузию объяснили

Политолог Мезюхо: ЕС давит на Грузию, чтобы помешать сближению Москвы и Тбилиси
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) требует от Грузии ввести антироссийские санкции под угрозой отмены безвизового режима, потому что Москва и Тбилиси почти подошли к восстановлению прямых дипломатических отношений, заявил политолог Иван Мезюхо. Своим мнением он поделился в интервью корреспонденту «Ленты.ру».

«По большому счету на сегодняшний день Москва и Тбилиси почти подошли к моменту возвращения прямого дипломатического межгосударственного общения. Европейский союз, понимая это, пытается противодействовать сближению стран. Множество сил брошено на то, чтобы не допустить сближения России и Грузии», — заявил политолог.

По его словам, Брюссель оказывает колоссальное давление на Тбилиси, чтобы побудить Грузию присоединиться к ограничительным мерам, введенным против России с 2014 года. Нынешней Еврокомиссии не нравится строптивый характер грузинского правительства, поэтому она активно поддерживала экс-президента Саломе Зурабишвили, считает он.

Мезюхо подчеркнул, что введение санкций против России обернулось бы для Грузии экономическими издержками, если не крахом, учитывая зависимость туристического сектора от российского турпотока.

Политолог добавил, что Евросоюз все больше превращается из политико-экономического объединения в военный альянс, а европейские СМИ все чаще говорят о 2030 годе как времени прямого столкновения с Россией.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, что Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России ради сохранения безвизового режима с республикой. Он добавил, что Брюссель использует визы в качестве политического оружия и что Тбилиси не намерен поддаваться на шантаж европейцев.

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