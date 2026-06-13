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04:44, 13 июня 2026Мир

США уничтожили иранские дроны-камикадзе на подлете к судам в Ормузском проливе

CENTCOM: Иран попытался атаковать суда в Ормузском проливе с помощью дронов-камикадзе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X сообщило, что Иран запустил несколько ударных дронов-камикадзе в направлении торговых судов, проходивших через Ормузский пролив.

Американские военные за последние часы перехватили и уничтожили все беспилотные летательные аппараты. Движение судов через пролив не прерывалось и осуществляется в штатном режиме. Международный торговый коридор остается открытым для транзита, уточнили в CENTCOM.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. Об этом заявило иранское агентство Mehr.

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