Стало известно о боях США и Ирана в Персидском заливе

Агентство Mehr заявило о боях ВС Ирана и США в Персидском заливе

Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. Об этом заявило иранское агентство Mehr.

Уточняется, что звуки взрывов раздаются на иранских островах Кешм и Хенгам. «В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», — отмечается в публикации.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана. До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану.

