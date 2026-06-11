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01:26, 11 июня 2026Мир

Стало известно о боях США и Ирана в Персидском заливе

Агентство Mehr заявило о боях ВС Ирана и США в Персидском заливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. Об этом заявило иранское агентство Mehr.

Уточняется, что звуки взрывов раздаются на иранских островах Кешм и Хенгам. «В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», — отмечается в публикации.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в ночь на 11 июня Вооруженные силы США нанесут мощные удары по ключевым объектам Ирана. До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану.

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