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23:40, 10 июня 2026Мир

Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану

Axios: Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп провел заседание в Ситуационной комнате для обсуждения новых ударов по Ирану. Об этом сообщает Axios.

По словам источников портала, один из рассматриваемых вариантов — проведение операции крупного масштаба, но кратковременной по продолжительности, с целью заставить Иран изменить свою позицию в переговорах.

В заседании участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие высокопоставленные чиновники. Министр обороны Пит Хегсет подключался к обсуждению из штаб-квартиры Центрального командования ВС США в Тампе.

Ранее Трамп заявил, что США намерены вновь нанести сильный удар по Ирану. «Мы собираемся сегодня атаковать их, и атаковать их очень сильно. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолет», — указал глава государства.

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