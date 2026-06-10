Трамп принял решение по Ирану

Трамп: США вновь нанесут сильные удары по Ирану

США намерены вновь нанести сильный удар по Ирану. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

«Мы собираемся сегодня атаковать их, и атаковать их очень сильно. Мы возобновим бомбардировки. У нас есть право это делать. Они сбили наш вертолет», — указал глава государства.

По словам Трампа, на борту вертолета была бомба, и «Ирану повезло, что она не взорвалась».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности.