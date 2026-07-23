США решили производить украинские беспилотные катера

WSJ: Американская фирма ReconCraft начнет выпуск украинских беспилотных катеров Magura

Американская фирма ReconCraft начнет выпуск украинских беспилотных катеров Magura, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметила газета, соглашение подписано с украинским производителем Uforce. Сооснователь ReconCraft Джо Силковски заявил, что предприятие планирует производить сотни или тысячи таких судов ежегодно. Размер финансовой сделки между компаниями не раскрывается.

Ранее сообщалось, что автоконцерны США в скором времени начнут производить военную продукцию, в том числе ракеты Tomahawk и зенитные ракетные комплексы Patriot.

