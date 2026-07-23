Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:24, 23 июля 2026Наука и техника

США решили производить украинские беспилотные катера

WSJ: Американская фирма ReconCraft начнет выпуск украинских беспилотных катеров Magura
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hennadii Minchenko / Global Look Press

Американская фирма ReconCraft начнет выпуск украинских беспилотных катеров Magura, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметила газета, соглашение подписано с украинским производителем Uforce. Сооснователь ReconCraft Джо Силковски заявил, что предприятие планирует производить сотни или тысячи таких судов ежегодно. Размер финансовой сделки между компаниями не раскрывается.

Ранее сообщалось, что автоконцерны США в скором времени начнут производить военную продукцию, в том числе ракеты Tomahawk и зенитные ракетные комплексы Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Действуют до сих пор». В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине
    Экс-офицер СБУ предрек кровопролитные бои при новом главкоме ВСУ
    Москвичам дали прогноз на вторую половину лета
    Дерматолог дала совет целующимся с небритыми мужчинами женщинам
    ВСУ попытались атаковать российский регион
    ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины
    В Германии заявили о готовности Зеленского сдаться под давлением
    Зеленского обвинили в стремлении к авторитаризму
    Автолюбителей предупредили о риске потери денег по вине мошенников
    США решили производить украинские беспилотные катера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok