Автоконцерны США начнут производить военную продукцию

Трамп анонсировал запуск производства Patriot и Tomahawk на автоконцернах США

Автоконцерны США в скором времени начнут производить военную продукцию, в том числе ракеты Tomahawk и зенитные ракетные комплексы Patriot. С таким анонсом выступил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами, передают «Известия».

«У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», — поделился президент США, не уточнив, о чем еще идет речь. Трамп пояснил, что в этой программе будут задействованы автопроизводители, у которых есть незагруженные мощности.

По его словам, сейчас соглашения на выпуск военной продукции заключают, в частности, General Motors и Ford.

Ранее Трамп заявил, что США тратят на НАТО безумные суммы, чтобы защитить союзников от России.