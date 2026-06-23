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06:00, 23 июня 2026Экономика

Автоконцерны США начнут производить военную продукцию

Трамп анонсировал запуск производства Patriot и Tomahawk на автоконцернах США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Автоконцерны США в скором времени начнут производить военную продукцию, в том числе ракеты Tomahawk и зенитные ракетные комплексы Patriot. С таким анонсом выступил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами, передают «Известия».

«У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», — поделился президент США, не уточнив, о чем еще идет речь. Трамп пояснил, что в этой программе будут задействованы автопроизводители, у которых есть незагруженные мощности.

По его словам, сейчас соглашения на выпуск военной продукции заключают, в частности, General Motors и Ford.

Ранее Трамп заявил, что США тратят на НАТО безумные суммы, чтобы защитить союзников от России.

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