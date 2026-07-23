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01:18, 23 июля 2026Бывший СССР

«Действуют до сих пор». В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине

Песков: Обозначенные Путиным условия остановки боевых действий актуальны до сих пор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Названные президентом России Владимиром Путиным условия остановки боевых действий на Украине не потеряли своей актуальности. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Давайте вспомним, два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия действуют до сих пор

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

По словам Пескова, эти условия хорошо известны украинским властям.

Россия не раз называла свои требования для достижения мира на Украине. Так, в январе Путин подчеркнул, что необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую предложила Москва.

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Кремль о территориях

Территориальный вопрос в конфликте с Украиной вряд ли можно обсуждать публично, заявил Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ про якобы ужесточение позиции России по территориальному вопросу.

Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично, в таком мегафонном режиме. Но что касается этого всего — подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля
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1 июля 2026

На Западе заявили об ужесточении условий Москвы

Россия якобы рассматривает новые заявления американских властей как свидетельство того, что достигнутые в Анкоридже договоренности «рухнули». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, хотя США настаивают на том, что на саммите на Аляске в августе прошлого года не было достигнуто никакого соглашения о прекращении украинского конфликта, представители Кремля неоднократно заявляли о существовании пакета обязательств, в который входил призыв к Украине передать территории в восточной Донецкой области в обмен на передачу Россией части занятых территорий Сумской и Харьковской областей.

Россия больше не желает возвращать Украине часть занятых территорий в рамках любой сделки по прекращению войны и планирует сохранить их в качестве буферных зон

Bloomberg

По их информации, президент России Владимир Путин якобы отказался от территориальных уступок, поскольку Россия рассматривает все более конфронтационные заявления США как свидетельство того, что неформальные договоренности, достигнутые на саммите на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом, рухнули.

Уточняется, что теперь Россия якобы намерена установить полный контроль над восточной частью ДНР и сохранить за собой районы Сумской и Харьковской областей, расположенные вблизи границы с Россией, в качестве буферных зон.

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