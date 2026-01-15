Путин назвал условие для наступления мира на Украине

Для наступления мира на Украине необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую предложила Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин передает ТАСС.

«Необходимо вернуться к новой надежной и справедливой европейской и глобальной безопасности. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить их», — заявил российский лидер.

Он выразил уверенность, что именно на основании таких принципов возможно достижение урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин пожаловался на то, что ситуация на международной арене все больше деградирует. Он отметил, что в мире «десятки стран» страдают от неуважения их прав, а также хаоса и беззакония.