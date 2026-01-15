Реклама

Путин пожаловался на деградацию современного мира

Путин: Ситуация в современном мире все больше деградирует
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Ситуация в современном мире все больше деградирует, дипломатия подменяется опасными действиями, когда страны навязывают свою волю, поучая других, как правильно жить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, и актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — подчеркнул глава государства.

Путин указал на то, что в мире «десятки стран» страдают от неуважения их прав, а также хаоса и беззакония. Он отметил, что многие из них «не обладают необходимости силой и ресурсами, чтобы постоять за себя».

Ранее Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами. Он подчеркнул, что страна надеется на восстановление отношений с Южной Кореей, а также открыта к диалогу с европейскими странами.

