Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

Путин: Россия надеется на восстановление отношение с Южной Кореей

Россия рассчитывает на восстановление отношение с Южной Кореей, а также готова открыта к сотрудничеству со всеми без исключения странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея. А раньше наши страны, придерживаясь прагматичных подходов, добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Поэтому мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой», — отметил российский лидер.