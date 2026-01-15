Реклама

17:04, 15 января 2026

Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия рассчитывает на восстановление отношение с Южной Кореей, а также готова открыта к сотрудничеству со всеми без исключения странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея. А раньше наши страны, придерживаясь прагматичных подходов, добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Поэтому мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой», — отметил российский лидер.

