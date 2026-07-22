В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине

Песков: Названные Путиным условия остановки боев на Украине не потеряли актуальности

Озвученные президентом России Владимиром Путиным условия остановки боевых действий на Украине не потеряли своей актуальности. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте вспомним, два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия действуют до сих пор», — подчеркнул он.

По словам Пескова, эти условия хорошо известны украинским властям.

Россия не раз озвучивала свои требования для достижения мира на Украине. Так, в январе Путин подчеркнул, что необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую предложила Москва.