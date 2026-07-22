Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:06, 22 июля 2026 (обновлено: 13:14, 22 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине

Песков: Названные Путиным условия остановки боев на Украине не потеряли актуальности
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Озвученные президентом России Владимиром Путиным условия остановки боевых действий на Украине не потеряли своей актуальности. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте вспомним, два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом Министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия действуют до сих пор», — подчеркнул он.

По словам Пескова, эти условия хорошо известны украинским властям.

Россия не раз озвучивала свои требования для достижения мира на Украине. Так, в январе Путин подчеркнул, что необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую предложила Москва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по Крыму
    Бывшего доцента российского университета задержали за дискредитацию армии
    Раскрыта судьба Сырского после отставки с поста главкома ВСУ
    Названы возможные перемены в ВСУ с приходом нового главнокомандующего
    Мужчина выпал из окна 12-го этажа и раздавил незнакомку
    В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине
    Россиянам предложили туры на Эгейское побережье Турции от 40 тысяч рублей
    Россияне назвали главную причину носить с собой наличные рубли
    Рубио подтвердил встречу с Лавровым
    В сети перечислили тихо убивающие организм хобби
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok