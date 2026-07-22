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12:39, 22 июля 2026 (обновлено: 12:51, 22 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле высказались об обсуждении территориального вопроса с Украиной

Песков: Позиции по территориальному вопросу с Украиной вряд ли можно обсуждать публично
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Территориальный вопрос в конфликте с Украиной вряд ли можно обсуждать публично. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о появившихся в СМИ публикациях про якобы ужесточение позиции России по территориальному вопросу.

«Это уже детали, которые вряд ли можно обсуждать публично, в таком мегафонном режиме. Но что касается этого всего — подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, не нужно на них обращать особое внимание. Они скорее относятся в большей степени к разряду спекуляций», — объяснил Песков.

В Кремле также заявили о «потряхивании» Киева. Песков прокомментировал отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого на соответствующую должность.

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