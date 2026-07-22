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12:30, 22 июля 2026 (обновлено: 12:35, 22 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле заявили о «потряхивании» Киева

Песков: Невооруженным глазом видно потряхивание властей Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Власти Киева «потряхивает» изнутри. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все вот эти пертурбации, то, что киевский режим потряхивает изнутри, это понятно. Это видно невооруженным глазом», — рассказал Песков.

Так он прокомментировал отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого на соответствующую должность.

Ранее Сырский высказался о своей отставке. В свои достижения экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций, «о которых он не имеет права говорить».

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