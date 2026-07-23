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02:33, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Автолюбителей предупредили о риске потери денег по вине мошенников

«Гарда»: Пользователи каршеринга могут столкнуться с поддельными штрафами
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AntonSAN / Shutterstock / Fotodom

Пользователи каршеринга и такси могут столкнуться с кражей аккаунтов, поддельными штрафами, фишинговыми приложениями и списанием денег за несуществующие услуги. О риске потери денег по вине мошенников автолюбителей предупредил в беседе с «Лентой.ру» директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

«В каршеринге злоумышленники чаще всего используют украденные персональные данные. Они могут создавать поддельные аккаунты на имя обычных граждан, опираясь на утечки или купленные базы с паспортными данными из даркнета. После этого такие профили применяются для поездок без ведома владельца, а все связанные с ними штрафы, счета и ущерб вследствие ДТП приходят пострадавшему», — рассказал Иевлев.

Он отметил, что спрос на такие аккаунты формируют в том числе пользователи, которым еще не исполнился 21 год, а также лихачи, пытающиеся избежать наказания за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения.

Что касается мошенников, то они также рассылают пользователям фейковые SMS о неоплаченных штрафах или задолженностях. Ссылки в них ведут на фишинговые страницы оплаты, благодаря которым злоумышленники получают доступ к банковским данным своих жертв.

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Кроме того, опасность угрожает водителям такси — преступники пытаются взламывать и их аккаунты. В случае успеха они меняют привязанные номера телефонов и адреса электронной почты, чтобы получить доступ к средствам на счете. Кроме того, злоумышленники могут похитить данные банковской карты водителя, чтобы использовать их для списания денег или попытаться оформить кредит на жертву.

«Я рекомендую не оставлять в открытом доступе номер телефона и адрес электронной почты, регулярно проверять историю поездок и платежей, а при возможности подключать второй фактор авторизации. Если мошенничество уже произошло, необходимо заблокировать банковскую карту, обратиться в банк и поддержку сервиса, а также подать заявление в полицию, — посоветовал Иевлев.

Ранее стало известно, что мошенники начали запугивать россиян аннулированием полиса ОМС. Аферисты звонят людям от имени сотрудников поликлиник и приглашают на диспансеризацию.

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