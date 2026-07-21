Мошенники начали запугивать россиян аннулированием полиса ОМС

Юрист Чирикова предупредила, что мошенники запугивают аннулированием полиса ОМС

Мошенники начали представляться сотрудниками поликлиник и запугивать россиян аннулированием полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова, передает RT.

По словам юриста, аферисты звонят людям от имени поликлиник и приглашают на диспансеризацию. Также они могут предлагать перевести бумажную медицинскую карту в электронную или обновить данные в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Во время беседы человеку говорят, что его полис ОМС будет аннулирован или медкарта будет закрыта, если он срочно не совершит определенное действие. Например, жертву просят продиктовать код из СМС, раскрыть паспортные данные или СНИЛС. Используя эту информацию, мошенники могут получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», предупредила Чирикова.

Иногда схема бывает многоступенчатая: после взлома профиля на «Госуслугах» с человеком связываются от имени службы поддержки портала или полиции. Ему сообщают, что аккаунтом завладели злоумышленники, и рекомендуют перевести деньги на якобы безопасный счет. В этом случае жертва рискует потерять деньги, уточнила юрист.

Чирикова подчеркнула, что ни один сотрудник государственной или частной медицинской организации не будет спрашивать по телефону код из СМС, паспортные данные или СНИЛС. Если звонок кажется подозрительным, то следует завершить разговор, после чего самостоятельно позвонить в поликлинику по номеру с официального сайта, чтобы узнать, действительно ли оттуда звонили, добавила она.

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