Россиян предупредили о новом способе обмана студентов

Мошенники под видом HR-специалистов компаний начали предлагать студентам пройти стажировку

Мошенники под видом HR-специалистов компаний начали предлагать студентам пройти летнюю стажировку. О новом способе обмана россиян предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

Сообщается, что аферисты маскируются под сотрудников HR-департаментов крупных компаний и публикуют фальшивые вакансии на площадках объявлений и в соцсетях. В них соискателям предлагают заманчивые условия: гибкий график, высокую заработную плату с первого дня и гарантированный контракт по итогам лета.

Как рассказали в «Мошеловке», с откликнувшимся на вакансию студентом связываются злоумышленники. В процессе беседы они выманивают у него банковские данные под предлогом открытия зарплатной карты, для покупки корпоративного софта или прохождения платного онлайн-тестирования. В результате соискатель может лишиться денег. Чтобы не стать жертвой мошенников, россиянам посоветовали проверять наличие вакансии или программы стажировок на официальном сайте организации или через ее службы поддержки.

«Крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов», — подчеркнули в пресс-службе платформы. Там также заявили, что необходимо обращать внимание на форму ведения переговоров: серьезные компании не требуют никакой оплаты перед прохождением собеседования.

Ранее россиянам назвали самые популярные уловки мошенников. По словам киберэксперта Владимира Зыкова, аферисты чаще всего представляются сотрудниками банков или ведомств.