Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:28, 21 июля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе обмана студентов

Мошенники под видом HR-специалистов компаний начали предлагать студентам пройти стажировку
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

Мошенники под видом HR-специалистов компаний начали предлагать студентам пройти летнюю стажировку. О новом способе обмана россиян предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

Сообщается, что аферисты маскируются под сотрудников HR-департаментов крупных компаний и публикуют фальшивые вакансии на площадках объявлений и в соцсетях. В них соискателям предлагают заманчивые условия: гибкий график, высокую заработную плату с первого дня и гарантированный контракт по итогам лета.

Как рассказали в «Мошеловке», с откликнувшимся на вакансию студентом связываются злоумышленники. В процессе беседы они выманивают у него банковские данные под предлогом открытия зарплатной карты, для покупки корпоративного софта или прохождения платного онлайн-тестирования. В результате соискатель может лишиться денег. Чтобы не стать жертвой мошенников, россиянам посоветовали проверять наличие вакансии или программы стажировок на официальном сайте организации или через ее службы поддержки.

«Крупные авторитетные работодатели никогда не требуют от стажеров и соискателей платы за обучение, материалы, тесты или оформление документов», — подчеркнули в пресс-службе платформы. Там также заявили, что необходимо обращать внимание на форму ведения переговоров: серьезные компании не требуют никакой оплаты перед прохождением собеседования.

Ранее россиянам назвали самые популярные уловки мошенников. По словам киберэксперта Владимира Зыкова, аферисты чаще всего представляются сотрудниками банков или ведомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей
    Киркорову предрекли деменцию из-за пластических операций
    Президенты двух стран Европы предложили мирный план для Ближнего Востока
    У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута
    Россиян предупредили о новом способе обмана студентов
    В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном
    53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
    Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло
    Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok