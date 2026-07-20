Россиянам назвали самые популярные уловки мошенников

Киберэксперт Зыков: Мошенники чаще всего представляются сотрудниками МВД или банка

Мошенники чаще всего представляются сотрудниками банков или ведомств. Самые распространенные уловки аферистов россиянам назвал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в разговоре с RT.

По словам киберэксперта, в список самых популярных профессий, которыми прикрываются мошенники, входят представители банков, МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и Роскомнадзора. «Также нередко мошенники представляются сотрудниками поликлиники, оператора связи, службы доставки, управляющей компании», — отметил он.

Зыков предупредил, что аферисты в разговоре могут использовать персональные данные жертвы, которые утекли в сеть. Они могут назвать ФИО, дату рождения, домашний адрес или другую личную информацию — так они пытаются убедить человека, что с ним общается настоящее ведомство или организация.

При этом в схеме могут быть задействованы сразу несколько фальшивых сотрудников. «Сначала мошенники могут представиться работниками поликлиники и сообщить об изменениях в прикреплении. При этом прислать в мессенджере код, который нужно сообщить, если гражданин не хочет этих изменений», — рассказал киберэксперт.

Как только пользователь называет код, ему звонит другой участник схемы — теперь от имени банка, портала «Госуслуги» или Роскомнадзора. Жертве говорят, что с помощью этого кода злоумышленники получили доступ к ее банковскому счету или личному кабинету. Человека могут пугать тем, что на его имя оформляют кредиты или что по его карте совершают подозрительные операции.

«Одновременно его успокаивают, говоря, что делом уже занимается полиция. После этого к разговору подключается следующий мошенник, который представляется сотрудником МВД или ФСБ. Он сообщает жертве, чтобы она сотрудничала со следствием и ничего не сообщала родственникам», — раскрыл следующий шаг аферистов Зыков.

Конечной целью мошенников является выманивание денег. Злоумышленники заставляют жертву перевести средства на якобы безопасный счет или снять наличные и передать их курьеру, заключил Зыков.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества. Уточнялось, что аферисты начали предлагать людям в аэропортах перейти по QR-коду.