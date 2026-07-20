Стало известно о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

Российский сенатор Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, заявил сенатор Артем Шейкин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, преступники показывают QR-коды в аэропортах и других местах, где люди спешат и хуже контролируют свои действия. При этом они могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду.

«Например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения», — уточнили в Совфеде.

Шейкин добавил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где пользователю нужно ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или «Госуслуги», подтвердить действие кодом из СМС, либо установить приложение.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать фальшивые предписания.