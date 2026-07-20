Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

Российский сенатор Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, заявил сенатор Артем Шейкин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, преступники показывают QR-коды в аэропортах и других местах, где люди спешат и хуже контролируют свои действия. При этом они могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду.

«Например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения», — уточнили в Совфеде.

Шейкин добавил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где пользователю нужно ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или «Госуслуги», подтвердить действие кодом из СМС, либо установить приложение.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать фальшивые предписания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу
    Губернатор Калининградской области оценил вероятность нападения на регион
    США начали новую волну ударов по Ирану
    Стало известно о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах
    Прогулка с симпатичным парнем пошла наперекосяк из-за чрезмерно острого нюха его собаки
    Россиянам назвали способ сохранить пенсионные накопления
    В Британии заявили о неготовности Украины к последней ракетной атаке России
    SpaceX анонсировала новый испытательный полет Starship
    Украинские БПЛА появились в Африке
    Вице-президент США стал отцом в четвертый раз
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok