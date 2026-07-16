Россиян предупредили о новой схеме мошенников

Депутат Вольфсон: Мошенники начали рассылать фальшивые предписания

Мошенники начали использовать новую схему, в рамках которой рассылают фальшивые предписания и угрожают штрафами под предлогом проверки счетчиков по завышенным ценам. Об этом россиян предупредил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что сфера проверки счетчиков стала для злоумышленников золотой жилой. «Людям в почтовые ящики массово забрасывают агрессивные листовки, имитирующие официальные предписания, звонят по телефону и угрожают штрафами, если они срочно не поверят счетчик за 5 или даже 10 тысяч рублей», — рассказал он.

Вольфсон добавил, что реальная цена проверки приборов учета составляет от 600 до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, срок проверки нужно уточнять по паспорту устройства или официальной квитанции за ЖКУ. Депутат также призвал обратить внимание на то, что реальная организация обязана иметь государственную аккредитацию, а бумажные акты больше не имеют юридической силы, если данных нет в электронной базе. Мастер обязан внести сведения о поверке в федеральную систему ФГИС «Аршин» и только после появления там записи прийти с проверкой.

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