Дерматолог дала совет целующимся с небритыми мужчинами женщинам

Дерматолог Коулман: Снять раздражение на коже из-за щетины поможет холодный компресс

Дерматолог Эмма Коулман дала совет женщинам, которые целуются с небритыми мужчинами и жалуются на раздражение кожи. Ее рекомендацию приводит издание Metro.

«Грубая щетина действует как наждачная бумага, оставляя на коже крошечные микротрещины. Особенно неприятная реакция может возникнуть, если у женщины чувствительная кожа или ранее была экзема», — объяснила она. По словам Коулман, у женщин, не привыкших к грубой щетине, из-за контакта с ней может развиться фрикционный дерматит — воспаление кожи из-за трения, контактный дерматит или легкий бактериальный фолликулит — гнойное воспаление волосяного фолликула.

Чтобы справиться с последствиями таких поцелуев, Коулман посоветовала использовать увлажняющие кремы, одобренные дерматологами, избегать агрессивных уходовых продуктов и давать коже отдохнуть. Врач добавила, что снять раздражение может холодный компресс — его нужно прикладывать к поврежденной коже на 10-20 минут каждые два-три часа.

Если после поцелуев с небритым мужчиной возникла сильная боль или пузырчатая сыпь, Коулман порекомендовала обратиться за помощью к врачу. По ее словам, в некоторых случаях женщине может потребоваться короткий курс мягкого стероидного крема.

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