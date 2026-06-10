Иран сбил вертолет Apache над Ормузским проливом. США в ответ ударили по Исламской Республике. Какие цели атаковал Вашингтон?

США ударили по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности и не пострадали.

Мне только что сообщили от нашей Великой армии, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. (...) США должны, по необходимости, ответить на это нападение Дональд Трамп Президент США

Однако, как стало известно телеканалу Al Arabiya, Иран не планировал сбивать вертолет Apache. Отмечается, что Тегеран уведомил посредников, что инцидент произошел «непредумышленно».

В полночь по московскому времени США начали ответные удары по Ирану вслед за атакой на вертолет, заявили в Центральное командование Пентагона.

Иран, в свою очередь, пообещал ответить на «американскую агрессию, которая совершается под предлогом крушения вертолета».

Раскрыты цели новых ударов США по Ирану

Журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что Вооруженные силы США наносят удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) и радарным установкам Ирана.

По данным телеканала Press TV, взрывы прогремели в иранском портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик.

При этом неназванный американский чиновник охарактеризовал удары Соединенных Штатов по иранской территории как «предупредительные выстрелы». По его мнению, эти действия не должны помешать переговорному процессу по прекращению конфликта. Он добавил, что Белый дом по-прежнему делает ставку на дипломатическое урегулирование и не отказывается от поиска мирного решения.

Трамп допустил соглашение с Ираном в ближайшие дни

Президент США допустил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть подписано «через два-три дня». По словам американского лидера, в рамках будущего соглашения Тегеран откажется от возможности обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив.

Они обменивались ударами [Иран и Израиль], а теперь обе стороны, через меня, согласились прекратить их, и теперь мы находимся на завершающем этапе очень, очень хорошей сделки Дональд Трамп Президент США

Однако, как сообщает телеканал CNN, Трамп 37 раз заявлял, что Вашингтон близок к сделке с Ираном и до сих пор не заключил ее. По словам авторов материала, в переговорах с Исламской Республикой ничего не изменилось, поэтому Трамп «либо заблуждается, либо пытаясь успокоить финансовые рынки, либо думает, что сможет заставить ситуацию измениться».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы.

По данным The New York Times, Вашингтон и Тегеран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают длительный запрет для Исламской Республики на обогащение урана. Запрет может составить около 15 лет. В материале отмечается, что переговоры также затрагивают вопросы сокращения запасов обогащенного урана, демонтажа ключевых ядерных объектов Ирана и допуска международных инспекторов с внезапными проверками.