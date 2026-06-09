США начали наносить удары по Ирану в ответ на атаку на вертолет Apache

Центральное командование Пентагона в социальной сети X сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache.

Атака началась в полночь по московскому времени. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку.

Позднее появилась информация, что вертолет был поражен иранским беспилотником. Двух членов экипажа спас беспилотный катер.