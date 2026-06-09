Трамп признал уничтожение Ираном вертолета США над Ормузским проливом

Трамп: Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, США должны ответить

Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мне только что сообщили от нашей Великой армии, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. (...) США должны, по необходимости, ответить на это нападение», — написал американский лидер.

По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности и не пострадали.

Ранее сообщалось, что боевой вертолет Вооруженных сил (ВС) США Apache потерпел крушение неподалеку от Ормузского пролива.