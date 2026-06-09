Боевой вертолет США рухнул рядом с Ормузским проливом

Боевой вертолет Вооруженных сил (ВС) США Apache потерпел крушение неподалеку от Ормузского пролива. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что обоих членов экипажа удалось спасти. Причина падения вертолета неизвестна, ведется расследование инцидента.
Издание обращает внимание, что крушению предшествовали несколько дней, в течение которых напряженность на Ближнем Востоке то возрастала, то снижалась.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном будет заключена в течение двух недель. После того, как договоренности будут достигнуты, американский лидер намерен объявить о полной победе над Исламской Республикой.