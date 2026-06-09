Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:05, 9 июня 2026Мир

Боевой вертолет США рухнул рядом с Ормузским проливом

NYT: Боевой вертолет США Apache потерпел крушение неподалеку от Ормузского пролива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nasser Ishtayeh / Globallookpress.com

Боевой вертолет Вооруженных сил (ВС) США Apache потерпел крушение неподалеку от Ормузского пролива. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что обоих членов экипажа удалось спасти. Причина падения вертолета неизвестна, ведется расследование инцидента.

Издание обращает внимание, что крушению предшествовали несколько дней, в течение которых напряженность на Ближнем Востоке то возрастала, то снижалась.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном будет заключена в течение двух недель. После того, как договоренности будут достигнуты, американский лидер намерен объявить о полной победе над Исламской Республикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неуклюжая провокация». Небензя оценил письмо Зеленского Путину и указал на ошибку Киева

    В России снизился дефицит кадров в одной отрасли

    Около ста школ закрыли из-за агрессивного медведя на улицах

    В России стали чаще возвращать бывших сотрудников

    Москвичам пообещали завораживающее сближение планет в небе

    Назван продлевающий жизнь вид физических упражнений

    ВСУ вновь ударили по мосту в Чонгаре

    Изрезанных молодых людей с торчащей костью нашли в центре Москвы

    Раскрыты детали массированной ночной атаки ВСУ на российские регионы

    Тревел-блогер описал одну особенность жизни в Мексике словами «россиянам это понравится»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok