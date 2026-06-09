Боевой вертолет США рухнул рядом с Ормузским проливом

NYT: Боевой вертолет США Apache потерпел крушение неподалеку от Ормузского пролива

Боевой вертолет Вооруженных сил (ВС) США Apache потерпел крушение неподалеку от Ормузского пролива. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что обоих членов экипажа удалось спасти. Причина падения вертолета неизвестна, ведется расследование инцидента.

Издание обращает внимание, что крушению предшествовали несколько дней, в течение которых напряженность на Ближнем Востоке то возрастала, то снижалась.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном будет заключена в течение двух недель. После того, как договоренности будут достигнуты, американский лидер намерен объявить о полной победе над Исламской Республикой.