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03:36, 9 июня 2026Мир

Трамп заявил о скорой победе США

Трамп анонсировал полную победу США над Ираном в ближайшее время
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сделка между Соединенными Штатами и Ираном будет достигнута в течение двух недель. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По прогнозам американского лидера, Вашингтон должен выиграть эту битву «за следующие две недели». Тогда президент Америки намерен объявить о полной победе над Исламской Республикой, заявил он.

«Это будет полной победой и произойдет очень скоро», — указал Трамп в ходе телеконференции в поддержку сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как считает глава Белого дома, Тегеран якобы «готов отдать все», что могут попросить в Вашингтоне. По мнению Трампа, это касается и желания США не допустить разработку Ираном ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху оставить его «один на один против Ирана». Он заявил, что пять стран попросили его надавить на лидера еврейского государства. Трамп также отметил готовность Ирана отказаться от ударов по Израилю.

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