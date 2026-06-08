Трамп пригрозил Израилю

Трамп пригрозил оставить Израиль один на один против Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху оставить его страну один на один против Ирана. Его слова передает The Jerusalem Post.

«Они [иранцы] попросили нас сказать Израилю, чтобы тот прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его прекратить. Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — сказал он.

По его словам, пять стран попросили его надавить на Нетаньяху. Американский лидер также отметил, что Иран первым пообещал не наносить удары по Израилю. Он подчеркнул, что по-прежнему привержен сделке с Тегераном, а тот «заинтересован в ее подписании».

Ранее Нетаньяху пообещал мощный ответ на атаки по территории Израиля. «Иран и "Хезболла" слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо, — но наша борьба с ними еще не окончена», — сообщил израильский политик.

