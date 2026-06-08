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20:12, 8 июня 2026Мир

Премьер Израиля пообещал мощный ответ на атаки по территории страны

Нетаньяху: Иран и «Хезболла» слабее чем когда-либо, мы продолжаем борьбу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Naama Stern / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник выступил с обращением к нации, в котором заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболла» и Ираном не завершено. Глава правительства предупредил, что еврейское государство даст решительный отпор любым атакам по своей территории, передает РИА Новости.

«Иран и "Хезболла" слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо, — но наша борьба с ними еще не окончена», — сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, в последнее время Тегеран и ливанское движение пытались навязать Израилю «новую схему», согласно которой еврейское государство не должно отвечать на удары по своей территории.

«И эта схема, на мой взгляд, неприемлема. Они думали, что после обстрела Израиля с ливанской и иранской территории мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдет. Не при мне!» — добавил Нетаньяху.

Премьер отметил, что в настоящий момент обстрелы с иранской стороны прекращены. Однако в случае возобновления атак Израиль ответит с решительной силой.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле. При этом Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану.

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