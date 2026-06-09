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21:14, 9 июня 2026Мир

В США подтвердили поражение американского вертолета над Ормузским проливом

CNN: Иран сбил американский вертолет Apache у побережья Омана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбил американский вертолет Apache у побережья Омана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Отдельный источник, знакомый с инцидентом, сообщил, что иранский беспилотник "Шахед" поразил американский вертолет. Один из американских чиновников заявил, что неясно, был ли дрон нацелен на "Апач" намеренно или это было случайно», — говорится в публикации.

Уточняется, что двух членов экипажа спас беспилотный катер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку.

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