В США подтвердили поражение американского вертолета над Ормузским проливом

CNN: Иран сбил американский вертолет Apache у побережья Омана

Иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбил американский вертолет Apache у побережья Омана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Отдельный источник, знакомый с инцидентом, сообщил, что иранский беспилотник "Шахед" поразил американский вертолет. Один из американских чиновников заявил, что неясно, был ли дрон нацелен на "Апач" намеренно или это было случайно», — говорится в публикации.

Уточняется, что двух членов экипажа спас беспилотный катер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку.