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23:36, 9 июня 2026Мир

Стало известно об отсутствии планов у Ирана сбивать вертолет США

Al Arabiya: Иран не планировал сбивать вертолет Apache ВВС США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран не планировал сбивать вертолет Apache военно-воздушных сил (ВВС) США у побережья Омана. Об этом стало известно телеканалу Al Arabiya от собственных источников.

По информации телеканала, Иран уведомил посредников, что инцидент произошел «непредумышленно». Исламская Республика не отказывается от переговоров с США и придерживается дипломатического вектора, подчеркнул Al Arabiya.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку.

Позднее появилась информация, что вертолет был поражен иранским беспилотником. Двух членов экипажа спас беспилотный катер.

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