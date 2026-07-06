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Забота о себе
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19:27, 6 июля 2026Забота о себе

Врач опроверг миф об опасном для щитовидной железы напитке

Диетолог Бурлаков: Нет доказательств того, что молоко вызывает аутоиммунный тиреоидит
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Leya / Unsplash

Мнение, будто молоко может влиять на работу щитовидной железы, не соответствует действительности, заявил диетолог Александр Бурлаков. Популярный миф об опасности этого напитка для здоровья он опроверг в своем Telegram-канале.

«Молоко не является доказанной причиной или триггером аутоиммунного тиреоидита. Главная подтвержденная практическая проблема — одновременный прием молока с левотироксином снижает его всасывание. Это фармакокинетика, а не опасность молока», — заявил Бурлаков.

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Еще одним популярным заблуждением врач назвал утверждение, будто молоко вызывает нарушения в работе кишечника и ухудшает усвоение йода, селена и железа, важных для корректного функционирования щитовидной железы. Также, по ее словам, нет никаких научных доказательств того, что этот продукт создает дополнительную нагрузку на иммунитет или усиливает воспаление в организме.

Ранее Бурлаков назвал три самых бесполезных БАДа. Он призвал не принимать коллаген, мультивитамины и добавки для детоксикации печени, так как они увеличивают риск повреждения этого органа.

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