Собчак в разговоре с бывшим американским разведчиком пошутила об иноагентах

Журналистка Собчак заявила, что не хочет превращать героев своих интервью в иноагентов

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила о нежелании превращать героев своих интервью в иностранных агентов. На эту тему она высказалась в беседе с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, запись опубликована на YouTube.

Риттер заявил, что не получал денег за свою программу «Шоу Скотта Риттера», которая выходила на платформе «Смотрим», принадлежащей ВГТРК. Собчак в ответ указала, что если бы собеседник признался в получении гонорара от российской государственной телерадиокомпании, то в США его могли бы признать иноагентом.

«Я никого не хочу после Моргенштерна (рэпер Алишер Моргенштерн, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов — Прим. «Ленты.ру») делать иностранным агентом — ни в Америке, ни в России», — поиронизировала журналистка. Она призвала Риттера остановиться на том, что передачу для российской аудитории он делал бесплатно и только из любви к стране.

Собчак взяла интервью у Моргенштерна в 2021 году. В ходе беседы рэпер признался, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. Его высказывания вызвали широкий резонанс, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку артиста.

Позже Бастрыкин обвинил рэпера в торговле запрещенными веществами в интернете, после чего Моргенштерн покинул Россию. Спустя некоторое время Минюст внес его в реестр иноагентов. Сам Моргенштерн впоследствии обвинил Собчак в «мразотности» и заявил, что из-за ее интервью не может вернуться в Россию.