Следователи проверят высказывание Моргенштерна о праздновании Дня Победы

Следственный комитет России (СКР) решил проверить рэпера Моргенштерна после его высказывания о праздновании Дня Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи заинтересовались возможным нарушением закона в словах музыканта после обращения в ведомство ветеранов. Они считают, что высказывание Моргенштерна оскорбляет историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в Великой Отечественной войне.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении певца руководителю московского управления ведомства Андрею Стрижову.

Ранее 26 октября Моргенштерн извинился за свои слова про бессмысленность празднования Дня Победы.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого могли задеть мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста», — написал музыкант в Instagram. Он говорил не только о том, что на празднование Дня Победы тратится слишком много денег, но и желал своей стране новых достижений в технологиях и покорении космоса.