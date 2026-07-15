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03:42, 15 июля 2026Бывший СССР

Зеленского заподозрили в устранении спонсоров Залужного

Экс-премьер Азаров: У Зеленского есть интерес в вопросе устранения спонсоров Залужного
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проявляет интерес к устранению фигур, спонсирующих посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, поскольку опасается его возможного участия в предвыборной гонке. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

По его мнению, кандидатура Залужного вызывает у Зеленского тревогу. Именно поэтому он не боится использовать различные методы борьбы со своими политическими оппонентами. «Администрация Зеленского в принципе заинтересована в том, чтобы напугать или устранить, что одно и то же, возможности спонсоров и кампании Залужного», — считает экс-премьер.

В этой связи ясно, что следующие шаги главы Украины будут направлены не только на пострадавшего в Монако олигарха Ермолаева, который мог помогать Залужному финансово, но и на всех тех, кто попытается спонсировать возможного кандидата, подчеркнул Азаров. Как добавил он, Зеленский прекрасно осознает, что если он не ликвидирует своих конкурентов, то со стопроцентной вероятностью на выборах его ждет крах.

«Проиграть выборы для него — это смертельная опасность. Поэтому он будет делать все от него зависящее», — заверил собеседник.

Ранее глава Херсонской облдумы Татьяна Томилина рекомендовала бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) и украинскому послу в Лондоне Валерию Залужному всерьез озаботиться своей безопасностью в случае участия в президентских выборах. По ее словам, когда кандидат начнет иметь реальный вес и быть опасным, то его попытаются «либо перекупить, либо убрать».

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