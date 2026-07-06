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08:18, 6 июля 2026Бывший СССР

Залужного предупредили об угрозе из-за участия в выборах на Украине

Томилина: Залужного подкупят или убьют, если он будет угрожать режиму Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) и украинскому послу в Лондоне Валерию Залужному следует всерьез озаботиться своей безопасностью в случае участия в президентских выборах. Такое мнение высказала глава Херсонской облдумы Татьяна Томилина в разговоре с ТАСС.

«Как только Залужный превратится в реального конкурента, его попытаются либо перекупить, либо убрать», — считает она. По словам Томилиной, если украинское руководство даст отмашку, Секретная разведывательная служба Великобритании (MI6) не станет рисковать своими сотрудниками ради Залужного.

Ранее стало известно, что во время визита в Киев Залужный заявил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента страны. Разговор состоялся перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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