Залужного предупредили об угрозе из-за участия в выборах на Украине

Томилина: Залужного подкупят или убьют, если он будет угрожать режиму Зеленского

Бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) и украинскому послу в Лондоне Валерию Залужному следует всерьез озаботиться своей безопасностью в случае участия в президентских выборах. Такое мнение высказала глава Херсонской облдумы Татьяна Томилина в разговоре с ТАСС.

«Как только Залужный превратится в реального конкурента, его попытаются либо перекупить, либо убрать», — считает она. По словам Томилиной, если украинское руководство даст отмашку, Секретная разведывательная служба Великобритании (MI6) не станет рисковать своими сотрудниками ради Залужного.

Ранее стало известно, что во время визита в Киев Залужный заявил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента страны. Разговор состоялся перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.