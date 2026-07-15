РИА Новости: В ДНР ликвидирован начальник отдела БПЛА отряда погранслужбы Украины Цицик

Начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины ликвидирован в Донецкой народной республике (ДНР) Юрий Цицик. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По его словам, уничтожение командного состава войск беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану. Собеседник агентства уточнил, что Цицик начинал свою службу в Крыму, однако но в 2014 году «сбежал к бандеровцам».

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск в Харьковской области для нанесения ударов по территории РФ украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.