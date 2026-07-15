Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:48, 15 июля 2026Бывший СССР

В ДНР уничтожили начальника отдела БПЛА пограничного отряда Украины

РИА Новости: В ДНР ликвидирован начальник отдела БПЛА отряда погранслужбы Украины Цицик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины ликвидирован в Донецкой народной республике (ДНР) Юрий Цицик. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По его словам, уничтожение командного состава войск беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану. Собеседник агентства уточнил, что Цицик начинал свою службу в Крыму, однако но в 2014 году «сбежал к бандеровцам».

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск в Харьковской области для нанесения ударов по территории РФ украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Угроза реальна». Зачем США снова бомбят Иран и почему Трамп опасается, что его могут устранить?
    Россиян предупредили о неожиданных задержаниях в ЕС
    Названы сроки нового конфликта США и Ирана
    Перечислены способы увеличения памяти смартфона
    Ряду россиян анонсировали ипотечные каникулы с 1 сентября
    Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану словами «ничего не останется»
    Подмосковный дачник до смерти избил гостью на своем дне рождения
    Мужчина бросил взгляд на кружку кофе и попросил свою девушку немедленно съехать
    Раскрыта ошибка Зеленского на параде в Париже
    В ДНР уничтожили начальника отдела БПЛА пограничного отряда Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok