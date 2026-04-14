Переброшенные под Волчанск Харьковской области для нанесения ударов по территории РФ операторы БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем украинских войск.
«Украинские волонтеры сообщают, что для нанесения ударов по нашей территории в Харьковскую область на волчанское направление были переброшены подразделения 428-го отдельного батальона беспилотных систем, которые уже понесли потери в живой силе», — рассказал собеседник агентства.
Ранее командование 14-го армейского корпуса ВСУ заявило об отступлении в районе Мирополья Сумской области. Как отметили в подразделении, покинуть позиции бойцам пришлось из-за превосходства российских войск в силах и средствах.