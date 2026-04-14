ТАСС: Переброшенные для ударов по РФ операторы БПЛА ВСУ понесли потери

Переброшенные под Волчанск Харьковской области для нанесения ударов по территории РФ операторы БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем украинских войск.

«Украинские волонтеры сообщают, что для нанесения ударов по нашей территории в Харьковскую область на волчанское направление были переброшены подразделения 428-го отдельного батальона беспилотных систем, которые уже понесли потери в живой силе», — рассказал собеседник агентства.

Ранее командование 14-го армейского корпуса ВСУ заявило об отступлении в районе Мирополья Сумской области. Как отметили в подразделении, покинуть позиции бойцам пришлось из-за превосходства российских войск в силах и средствах.